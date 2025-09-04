Как сообщает ФБУ, в тренерском штабе Прикарпатья-Говерлы произошли кадровые изменения. Новым главным тренером команды назначен 28-летний Виктор Бугра.

Молодой специалист три предыдущих сезона работал ассистентом бывшего наставника клуба Евгения Мурзина. Теперь он получил шанс проявить себя в роли главного тренера.

Евгений Мурзин возглавлял Прикарпатье-Говерлу с 2022 года. За это время команда дважды финишировала шестой в регулярном чемпионате, а в сезоне 2024/25 замкнула восьмерку. Впрочем, в плей-офф клуб дважды подряд вылетал уже в первом раунде, что и стало причиной изменений.

Накануне Прикарпатье-Говерла переподписала контракты с восемью ключевыми игроками: Владиславом Ивановым, Даниилом Маркивым, Владимиром Дроздовым, Сергеем Кузнецовым, Романом Морозовым, Ильей Кабацюрой, Ильей Чугуновым и Сергеем Старцевым. Это дает новому тренеру стабильный кадровый фундамент для работы.

