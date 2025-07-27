Глава МОК Кирсти Ковентри не против допуска на зимнюю Олимпиаду граждан РФ и Беларуси.

После ухода Томаса Баха с поста президента Международного олимпийского комитета политика организации не изменилась. Преемница одиозного спортивного функционера Кирсти Ковентри поддерживает участие россиян и белорусов на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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"Мы не будем спешить к встречам в сентябре и декабре, но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и на Олимпийских играх-2024 в Париже", – цитирует Ковентри Ski Nordique.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россиянам и белорусам было запрещено участвовать в соревнованиях под флагом своих стран. Однако с 2024 года оккупанты все чаще пытаются лоббировать в цивилизованном мире ослабление этих санкций, в том числе с помощью Томаса Баха и Кирсти Ковентри.

Напомним, что зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

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