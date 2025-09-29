Владелец итальянского клуба Трапани Шарк Валерио Антонини заявил, что подаст официальный запрос в ФИБА с требованием исключить израильские команды из Лиги чемпионов.

"Завтра утром (29 сентября – прим.) я лично подпишу запрос об исключении израильской команды из нашей группы, а также всех представителей Израиля в турнире.

Пропалестинские акции повлияли на велоспорт: израильскую команду отстранили от гонки в Италии

Мы, как спортсмены, не можем пожимать руку игрокам, которые представляют страну, что сейчас осуществляет беспрецедентный геноцид. К тому же российские команды были исключены из европейских соревнований, и я считаю, что справедливо будет сделать то же самое в отношении Израиля.

Я считаю то, что сейчас происходит, геноцидом, который по эмоциональному воздействию можно сравнить с нападением на башни-близнецы. Тогда наши жизни были разрушены, и сегодня, по моему мнению, Израиль должен понести ответственность за свои действия.

Футбол уже отреагировал, баскетбол не может оставаться равнодушным. Мы не можем закрывать глаза и делать вид, что в Газе ничего не происходит", – приводит слова Антонини Trapanisi.it.

Отметим, что Трапани Шарк попал в группу D, баскетбольной ЛЧ, где должен сыграть с израильским клубом Бней Герцлия.

Суперзвезда НБА шокировал возвращением к тренировкам в рекордные сроки – он должен был пропустить год (ВИДЕО)