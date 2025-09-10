Президент Федерации волейбола Украины назвал задачу "сине-желтых" на ЧМ-2025: "Выйти из группы не так просто"
Глава ФВУ Михаил Мельник поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на чемпионате мира-2025.
"Задача – выйти из группы. Но если не выйдем, трагедии не будет, хотя я об этом даже думать не хочу. Это будет удар по амбициям.
Лосано ставит задачу попасть на Олимпиаду-2028. Такую задачу он сам себе поставил. И для того, чтобы туда попасть, никаких отборов не будет. Квалификация на Олимпийские игры – только по рейтингу. Нужно попадать в десятку рейтинга, а для этого – практически все выигрывать.
Выйти из группы не так просто – у нас Италия, которая, я считаю, является самой сильной командой в мире сейчас. Бельгия – далеко не простая команда. В Бельгии волейбол давно поставлен на государственную программу, и у них очень много вложений.
У нас есть кем играть. Возможно, не такая сильная скамейка, как основной состав, но ребята понимают, что это чемпионат мира. Такое бывает нечасто в жизни. Чемпионат мира – это своего рода рынок. Они уже засветились, и за ними уже наблюдают лучшие команды, которые хотели бы иметь их у себя. А где засветиться, как не в сборной?
Нужно выигрывать, чтобы показывать, что Украина сильная, на каждом шагу напоминать. Ведь у нас война. Я это понимаю, они это понимают – и игроки, и тренеры", – сказал Мельник для Суспільне Спорт.
Напомним, нынешний чемпионат мира по волейболу пройдет с 12 по 28 сентября в Филиппинах. Сборная Украины будет играть в группе F, где ее соперниками будут команды Италии, Алжира и Бельгии.
