"Задача – выйти из группы. Но если не выйдем, трагедии не будет, хотя я об этом даже думать не хочу. Это будет удар по амбициям.

Объявлен состав сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу – есть одно возвращение и две потери

Лосано ставит задачу попасть на Олимпиаду-2028. Такую задачу он сам себе поставил. И для того, чтобы туда попасть, никаких отборов не будет. Квалификация на Олимпийские игры – только по рейтингу. Нужно попадать в десятку рейтинга, а для этого – практически все выигрывать.

Выйти из группы не так просто – у нас Италия, которая, я считаю, является самой сильной командой в мире сейчас. Бельгия – далеко не простая команда. В Бельгии волейбол давно поставлен на государственную программу, и у них очень много вложений.

У нас есть кем играть. Возможно, не такая сильная скамейка, как основной состав, но ребята понимают, что это чемпионат мира. Такое бывает нечасто в жизни. Чемпионат мира – это своего рода рынок. Они уже засветились, и за ними уже наблюдают лучшие команды, которые хотели бы иметь их у себя. А где засветиться, как не в сборной?

Нужно выигрывать, чтобы показывать, что Украина сильная, на каждом шагу напоминать. Ведь у нас война. Я это понимаю, они это понимают – и игроки, и тренеры", – сказал Мельник для Суспільне Спорт.

Напомним, нынешний чемпионат мира по волейболу пройдет с 12 по 28 сентября в Филиппинах. Сборная Украины будет играть в группе F, где ее соперниками будут команды Италии, Алжира и Бельгии.

Украина снова обыграла Катар в заключительном спарринге накануне ЧМ по волейболу