Евгений Понырко ушел из жизни в результате вооруженного нападения.

Евгений Понырко, президент федерации самбо Кривого Рога, убит в пятницу, 26 сентября, возле собственного дома на Заречном, сообщило СВОИ.

Кроме того, во время нападения на Понырко еще один человек получил ранения – он госпитализирован.

По данным источника, убийца Понырко совершил семь выстрелов. Личность стрелка устанавливается. Дело расследуют по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

