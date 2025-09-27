Президент федерации самбо Кривого Рога убит возле собственного дома (ФОТО)
Евгений Понырко ушел из жизни в результате вооруженного нападения.
Евгений Понырко, президент федерации самбо Кривого Рога, убит в пятницу, 26 сентября, возле собственного дома на Заречном, сообщило СВОИ.
Кроме того, во время нападения на Понырко еще один человек получил ранения – он госпитализирован.
По данным источника, убийца Понырко совершил семь выстрелов. Личность стрелка устанавливается. Дело расследуют по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
