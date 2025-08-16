Михаил Бродский прокомментировал победу команды Украины над Швейцарией в пре-квалификации чемпионата мира.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский после выигрыша баскетболистов Украины у швейцарцев (73:64) поздравил команду с попаданием в отбор ЧМ-2027.

Украина уверенно разобралась со Швейцарией в пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу

"Спасибо всем причастным. Вышли на отбор чемпионата мира", – написал Бродский в Facebook.

Сборная Украины в таблице группы D пре-квалификации ЧМ-2027 занимает второе место, имея 2 победы на одно поражение. Лидирует Швейцария (2 победы, 2 поражения), а команда Словакии замыкает трио (1 победа, 2 поражения).

20 августа украинская команда сыграет со словаками. Они еще могут опередить "сине-желтых" в таблице группы, если победят в очной встрече с нужной разницей в счете.

Тренер сборной Украины по баскетболу назвал главный вывод из победы над Швейцарией и объявил план против Словакии