24 сентября чемпион Украины, Днепр уступил румынскому клубу Корона Брашов (69:83) в первом матче квалификации Кубка Европы ФИБА. Несмотря на неутешительный результат, президент ФБУ Михаил Бродский поблагодарил команду за любовь к баскетболу.

"Сегодня Днепр проиграл румынам, а я хочу поблагодарить Кондратьева Валерия (президенту Днепра – прим.). Спасибо за любовь к баскетболу и Украине", – написал Бродский на своей странице в Facebook.

Также президент ФБУ оставил комментарий под заметкой об игре Днепра на странице клуба в Facebook: "Вы герои".

Напомним, победитель пары Днепр Корона Брашов выйдет в групповой этап Кубка Европы ФИБА. Вторая игра между командами состоится 27 сентября в 19:00 по киевскому времени. Для выхода в следующий раунд днепрянам необходимо одержать победу с разницей в не менее 15 очков.

