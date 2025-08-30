– 24 февраля 2022 года вы ушли добровольцем в ВСУ. Как приняли это решение?

– У нас были давние связи с 74-м батальоном, мы поддерживали их много лет. Когда началось полномасштабное вторжение, для меня было очевидным шагом идти воевать. Я не мог поступить иначе.

– Пока вы были на фронте, кто руководил клубом?

– Все функции взяли на себя тренеры и менеджеры – наши люди и воспитанники. Я не вмешивался в спортивную часть, только обеспечивал техническую готовность к чемпионату. Мы провели все домашние игры даже во время блэкаутов. Это была командная ответственность.

Когда началась полномасштабная война, часть наших академических команд находилась на выезде. Тренеры искали транспорт, эвакуировали детей 12–15 лет – много усилий было приложено, чтобы вернуть их домой. Это был первый и серьезный вызов.

– Какое из решений в тот период было самым трудным?

– Сложными были разговоры с родителями игроков, которые хотели вывезти детей. Они спрашивали, можем ли мы гарантировать безопасность. Я отвечал честно: нет, но мы поможем, и когда станет возможно – вернем всех. И действительно – все вернулись.

– Что из военного опыта вы интегрировали в спортивное управление?

– Прежде всего командность, ответственность и системность. Ежедневное планирование и анализ стали неотъемлемой частью работы. В спорте, как и на фронте, критически важна взаимозаменяемость: каждый должен четко понимать свою роль, знать, ради чего он работает, и быть готовым подставить плечо в любой момент. Это создает ту силу, которая позволяет преодолевать самые сложные вызовы, – сказал Кондратьев в интервью Forbes.

К слову, Днепр стал чемпионом Украины в сезоне 2024/25, выиграв финальную серию у Киев-Баскета – 2:1.

