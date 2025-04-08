Пресс-конференция перед боем за чемпионский пояс WBA запомнилась конфликтом двух претендентов на титул Фабио Уордли из Великобритании и Джаррелом Миллером из США.

Титульный поединок за звание временного чемпиона WBA назначен на 7 июня в родном городе Уордли, Ипсвиче. Местная команда сейчас борется за выживание в АПЛ, и получается у нее, мягко говоря, не очень – 18-е место и отставание в 12 очков от спасительной 17-й позиции.

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Джаррел Миллер решил подколоть будущего соперника из-за неудачных выступлений Ипсвича, придя на пресс-конференцию в футболке Норвича – принципиального соперника "трактористов". На спине у Миллера был 25-й номер и надпись "going down", которая намекает на потенциальный вылет Ипсвича из АПЛ.

Сам Миллер вызывающе объяснил свой поступок: "Норвич надрал Ипсвичу зад в прошлый раз, а сейчас я сделаю это с Уордли", припомнив победу "канареек" в последнем дерби. "Он говорит, что подготовился, но это не так. Последний соперник, который приходил сюда в футболке Норвича. Он не интересовался, что с ним произошло, потому что для него не закончилось хорошо", – парировал Уордли.

Британский боксер вспомнил похожий случай. В 2024 году Фрейзер Кларк из Англии также пришел на битву взглядов в футболке Норвича, но проиграл в поединке за титул. В матче-реванше Уордли вообще нокаутировал соперника еще в первом раунде. Словесный конфликт перерос в схватку боксеров, после чего Миллер подошел к Уордли – охранники их разняли.

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