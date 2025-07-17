Александр Усик и Даниэль Дюбуа ответят на вопросы журналистов в четверг, 17 июля.

Действующий чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) дадут пресс-конференцию. Она начнется в 15:00 по киевскому времени в четверг, 17 июля.

Усик назвал свой биологический возраст и рассказал, на сколько лет себя чувствует – откровенное заявление

Прямую трансляцию пресс-конференции можно смотреть на YouTube-канале DAZN Boxing и в этой новости "Футбол 24+"

Напомним, реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли. В августе 2023 года украинец выиграл у британца первый бой – победу он одержал техническим нокаутом в девятом раунде.

Усик сравнил себя с Ливерпулем и признался, что ожидает от Дюбуа: "Возможно, Даниэль сделает это снова"