Арина Соболенко и Маркета Вондроушева не провели встречу четвертьфинала Открытого чемпионата США. Все о том, что случилось – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, 1/4 финала

Арина Соболенко (WTA № 1) – Маркета Вондроушева (Чехия, WTA № 60) – техническая победа Соболенко

Стала известна первая полуфиналистка US Open-2025 – попытается улучшить свой результат 2024 года

Соболенко, которая является действующей чемпионкой US Open, на стадии четвертьфинала американского мейджора повезло. Она была фавориткой встречи с Вондроушевой, но одержала победу без борьбы.

"Мое сердце разбито от того, что я не могу сегодня выйти на корт на US Open из-за травмы, которую получила в своем последнем матче.

Это место имеет для меня особое значение – ровно год назад я перенесла операцию и даже не была уверена, смогу ли когда-нибудь вернуться. Быть снова здесь, соревноваться и наслаждаться такими прекрасными матчами означает для меня больше, чем могут передать слова. Я благодарна за всю любовь и поддержку", – выступила Маркета Вондроушева с публичным обращением.

В полуфинале Соболенко, которая печально известна своими дикими поступками на корте и за его пределами, ждет американка Джессика Пегула, которая в 1/4 финала выиграла у чешки Барборы Крейчиковой (6:3, 6:3). Встреча Соболенко – Пегула станет повторением финала US Open 2024 года.

