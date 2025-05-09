Приостановлено проведение чемпионата в Индийской премьер-лиге по крикету. Решение об этом принято на фоне растущей напряженности между Индией и Пакистаном.

Снукер может стать олимпийским видом спорта – известно, когда это произойдет

"Не кажется уместным продолжать играть в крикет, когда страна фактически находится в состоянии войны", – цитирует представителя Совета по контролю за крикетом в Индии (BCCI) издание Rortunei India, ссылаясь на агентство PTI.

Сообщается, что решение о приостановке сезона в IPL было принято после того, как в четверг, 8 мая, из-за воздушной тревоги была сорвана встреча между Punjab Kings и Delhi Capitals в Дхарамшале.

Нынешний сезон в Индийской премьер-лиге находится на финишной прямой – он должен завершиться 25 мая в Калькутте.

Чемпионат IPL проводит Совет по контролю за крикетом в Индии – государственная структура. Решение о приостановке сезона может свидетельствовать о будущей эскалации военного противостояния между Индией и Пакистаном.

Терлюга проиграла на чемпионате Европы по каратэ – осталась без мирового первенства