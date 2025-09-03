Преемник Усика официально получил нового соперника – будет титульный поединок
Джей Опетайя проведет защиту титула IBF.
Действующий чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Джей Опетайя (28-0, 22 KO) из Австралии встретится на ринге с обязательным претендентом Хусейном Чинкари (23-0, 19 KO) из Германии. Об этом сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.
Полная информация о предстоящем бою появится позже.
Как известно, на 2 сентября были запланированы промоутерские торги, но их отменили. Вскоре появилась информация о достижении договоренности относительно поединка.
Напомним, недавно украинец Александр Усик назвал имя Джея Опетайи, когда его спросили о боксере, который может после него завоевать супертяжелый дивизион.
