Действующий чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Джей Опетайя (28-0, 22 KO) из Австралии встретится на ринге с обязательным претендентом Хусейном Чинкари (23-0, 19 KO) из Германии. Об этом сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.

Бывший соперник Усика назвал самого желанного претендента на бой с украинцем – это не Итаума или Паркер

Полная информация о предстоящем бою появится позже.

Как известно, на 2 сентября были запланированы промоутерские торги, но их отменили. Вскоре появилась информация о достижении договоренности относительно поединка.

Напомним, недавно украинец Александр Усик назвал имя Джея Опетайи, когда его спросили о боксере, который может после него завоевать супертяжелый дивизион.

Deal reached, purse bids cancelled...



Full fight news dropping soon ️ pic.twitter.com/x15O7M5diB — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 2, 2025

Усик выделил боксера, который может завоевать супертяжелый дивизион – сейчас он выступает в тяжелом весе