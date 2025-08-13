Немецкая прыгунья в высоту Кристина Гонзель на Серебряном этапе Континентального тура, который состоялся в Хальбронне (Германия), стала чемпионкой в компании из десяти участниц.

Пять украинских спортсменов выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии – известно расписание соревнований

Гонзель в итоговом протоколе опередила в частности бронзового призера Олимпийских игр-2024 и чемпионку мира 2022 года Элеанор Паттерсон из Австралии, медалистку Евро-2016 из Германии Имке Оннен, а также чемпионку Польши Марию Жодзик.

Кристине наибольшую конкуренцию составила землячка Оннен – она завершила выступления на высоте 1,98 метра. Гонзель после этого заявила планку на 2 метра и сумела ее взять. Это ее лучший результат за карьеру и третий показатель в мире в нынешнем летнем сезоне 2025 года.

Лидером сезона является украинка Ярослава Магучих с результатом 2,02 метра. Второй показатель у австралийки Николы Олислагерс – 2,01 метра.

Лучшие результаты 2025 года в прыжках в высоту у женщин

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 метра

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 2.01 м

3. Кристина Гонзель (Германия) – 2,00 м

4. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,99 м

5-7. Юлия Левченко (Украина), Мария Жодзик (Польша, Рейчел Гленн (США) – 1,98 м

"Они писали, что фотографии войны – это фейк": Магучих рассказала о циничных "дебатах" с российскими спортсменами