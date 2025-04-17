Решение отстранить борцов и тренерский штаб сборной Болгарии по борьбе было принято новым руководством Федерации борьбы страны во главе с легендарной борчихой Станкой Златевой. После ее прихода был введен запрет общаться на русском языке во время тренировок и соревнований, также Златева пообещала урегулировать вопрос с натурализацией в сборной.

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А причиной их отстранения стало интервью Магомеда Рамазанова на русском языке, что нарушает этический кодекс организации. Новиков через несколько дней поддержал Рамазанова: "Если я хочу разговаривать на украинском, английском или русском – я буду это делать. И никакие этические правила не повлияют на мое решение. Если вы решаете, как мне общаться с родителями, или на каком языке писать в социальных сетях, то это не федерация борьбы, а что-то другое, потому что мы борцы и мы должны бороться и показывать результат, а не говорить о каких-то глупостях. Мы представляем Болгарию, и хотим поднимать болгарский флаг на самом высоком уровне", – приводит слова экс-украинца BNT News.

Станка Златева настаивала на своем: "Мы находимся в Болгарии. Парень из России, говорит на русском, но мы хотим, принципиально, чтобы говорил на болгарском, хотя бы на элементарном уровне". Тренер Сослав Фарниев также встал на защиту русскоязычных.

Напомним, что Семен Новиков, которому сейчас 27 лет, в 2022-м году сменил гражданство Украины на болгарское, обидевшись, что он не имеет равных условий для конкуренции с Жаном Беленюком, который в Токио-2020 получил золото. За Украину Новиков стал чемпионом Европы-2020 и дважды – чемпионом мира U-23. В итоге Новиков принес Болгарии олимпийское золото Парижа-2024, а Беленюк на той Олимпиаде стал бронзовым призером.

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