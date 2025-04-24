Новый тренер сборной Болгарии по борьбе Стоян Добрев ответил на ситуацию, которая сложилась вокруг натурализованных спортсменов, в частности, и украинца Семена Новикова.

Недавно российского тренера Сослана Фарниева отправили в отставку с должности наставника сборной Болгарии по борьбе. Новиков вместе с несколькими натурализованными спортсменами из России пытались сохранить тренера и подписали совместное письмо, из-за чего рассматривался вариант оставить и их за пределами команды.

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"Они для меня болгары, потому что они имеют болгарские паспорта. Как ответственный человек, я принял этот вызов и обязан пригласить абсолютно всех борцов, которые представляли Болгарию.

Я проведу индивидуальные беседы с каждым из них, чтобы понять их мнение, их требования, а потом я буду составлять концепцию. Я пришел развивать их уровень, делать чемпионов. Каким будет их мнение, это отдельный вопрос. Но я отдам всю душу и сердце", – поделился Добрев в комментарии topsport.bg.

Напомним, что Семен Новиков, которому сейчас 27 лет, в 2022-м году сменил гражданство Украины на болгарское, обидевшись, что он не имеет равных условий для конкуренции с Жаном Беленюком, который в Токио-2020 получил золото. За Украину Новиков стал чемпионом Европы-2020 и дважды – чемпионом мира U-23. В итоге Новиков принес Болгарии олимпийское золото Парижа-2024, а Беленюк на той Олимпиаде стал бронзовым призером.

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