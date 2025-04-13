В ночь на 13 апреля в Майами состоялся турнир UFC 314, который подарил несколько интересных результатов.

Австралиец Александер Волкановски единогласным решением судей победил бразильца Диего Лопеса и вернул титул чемпиона в полулегком весе (до 65,8 кг), который оставался вакантным после перехода Илии Топурии в более тяжелый дивизион.

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Во втором событии вечера Пэдди Пимблетт нокаутировал Майкла Чендлера. Посреди третьего раунда "скаузер" поймал соперника коленом в голову и довершил дело серией ударов.

A HUGE KNEE TO START ROUND 3! ?



Paddy Pimblett | #UFC314 pic.twitter.com/aNHVE6U4l0 — UFC (@ufc) April 13, 2025

Отметим и фиаско Никиты Крылова, который накануне совершил "каминг-аут" по получению российского паспорта. Предатель украинской Луганщины пропустил левый боковой от Доминика Рейеса и лег уже в первом раунде.