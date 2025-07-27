Состоялся бой между Никитой Крыловым и узбеком Богданом Гуськовым в рамках турнира UFC в Абу-Даби. Отчет и результат поединка читайте в этой новости на "Футбол 24+".

Никита Крылов, сменивший гражданство Украины на российское, продолжает позориться в UFC. Предатель потерпел сокрушительное поражение против Богдана Гуськова (18-3) из Узбекистана.

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Новоиспеченный "россиянин" провалился уже в первом раунде поединка. Гуськов не оставил шансов уроженцу Луганщины и рефери буквально пришлось спасать Крылова от избиения.

Это уже второе поражение предателя Украины за последние несколько месяцев. В апреле Крылов проиграл Доминику Рейесу.

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