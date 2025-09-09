Скандальный борец Семен Новиков не попадет на ЧМ со сборной Болгарии из-за скандала с российским наставником.

"Иногда спортсмены пропускают важные соревнования из-за проблем со здоровьем или семейных обстоятельств, а иногда из-за решения своих руководителей.

Экс-украинец скулит из-за пренебрежительного отношения в сборной Болгарии по борьбе – снова вступился за тренера-россиянина

К сожалению, я не выступлю на предстоящем чемпионате мира, несмотря на то, что выиграл чемпионат Болгарии и стал серебряным призером чемпионата Европы-2025. Такое решение приняла Болгарская федерация борьбы и тренеры национальной сборной.

Подобный эксперимент уже проводился на чемпионате мира U-20 месяц назад и результатом стали ноль медалей. Тяжело пропускать такие важные соревнования, но, возможно, так и должно было быть", – написал Семен Новиков у себя в Instagram.

Добавим, что Новиков со скандалом сменил гражданство Украины в 2023 году. В Болгарии Семен не избегал новых конфликтов: отказывался говорить на государственном языке и тренировался под руководством россиянина. За подобные действия Новикова исключали из соревнований и сборной.

Последней точкой для Болгарии стало требование Новикова вернуть на должность главного тренера из РФ Сослана Фарниева. Руководство Болгарской федерации борьбы отказалось от такого ультиматума и в итоге Семен не подписал новый контракт.

