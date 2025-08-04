Все матчи национальной сборной Украины по баскетболу будет транслировать платформа Киевстар ТВ, сообщает ФБУ.

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Все четыре поединка можно будет посмотреть бесплатно в прямом эфире. Кроме того, трансляции будут доступны на YouTube-канале FIBA.

Напомним, в пре-квалификации к чемпионату мира Украина будет играть в группе А, где ее соперниками будут сборные Словакии и Швейцарии. "Сине-желтые" начнут отбор матчем против Швейцарии 6 августа. Далее украинцы сыграют номинально домашние матчи против Словакии и Швейцарии, которые состоятся 9 и 16 августа соответственно. В последнем матче пре-квалификации наша сборная на выезде встретится со Словакией.

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