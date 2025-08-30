US Open-2025, хард, женщины, 1/16 финала

Тейлор Таунсенд (США, WTA № 139) – Мирра Андреева (WTA № 5) – 7:5, 6:2

Эмма Наварро (США, WTA № 11) – Барбора Крейчикова (Чехия WTA № 62) – 6:4, 4:6, 4:6

Арина Соболенко (WTA № 1) – Лейла Фернандес (Канада, WTA № 30) – 6:3, 7:6

Американская теннисистка Тейлор Таунсенд сенсационно переиграла пятую ракетку мира Мирру Андрееву. Таунсенд одержала победу в конкурентном первом сете, а во втором отдала нейтральной россиянке только два гейма.

Другая американка, Эмма Наварро не смогла пробиться в четвертый круг турнира, проиграв чешке Барборе Крейчиковой. Наварро выиграла первый сет, но уступила в двух следующих. Матч длился 2 часа и 30 минут.

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает уверенно разбираться со своими соперницами. В 1/16 финала "нейтральная" белоруска прошла Лейлу Фернандес. Представительница Канады была близкой, чтобы сравнять счет во втором сете, но уступила на тай-брейке.

