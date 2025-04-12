– Морально было трудно бороться против россиянки в полуфинале?

– Полуфинал против россиянки был самым напряженным во всей турнирной сетке. Еще до соревнований я знала, что мы сойдемся с ней: я была первой в рейтинге, она четвертой. По новым правилам, нас сеют уже до соревнований. Поэтому уже знала, что встретимся именно в полуфинале.

Ливач стала двукратной чемпионкой Европы по вольной борьбе – Украина получила дебютное золото и еще 2 медали

Конечно, это была принципиальная борьба. Мы знакомы, ранее неоднократно встречались. Эмоционально это было непросто, ведь это соперница, которая представляет страну-агрессора.

Но когда я вышла на ковер, была одна цель – выполнить свою работу. Да, хотелось победить еще увереннее, но главное, что я выиграла. И эта победа над россиянкой была для меня очень важной.

В финале против турчанки просто сделала свое дело. Эмоции переполняли после победы, которые я не могла сдерживать, хотелось поделиться ими со всем залом, Европой, украинскими фанатами борьбы. Это был момент эйфории. Я очень рада вернуть титул чемпионки Европы. Можно сказать, я очень долго к этому шла.

– Сеть облетело видео с награждения: ты расплакалась, когда пела гимн Украины. И, честно говоря, при просмотре этих кадров и самой трудно сдержать слезы. Что ты чувствовала в этот момент?

– На награждении меня накрыло волной эмоций. Я стояла на самой высокой ступеньке, с нашим флагом, а позади меня стояли атлеты из страны-террористки и слушали гимн Украины.

В этот момент я думала о каждом воине, который отдал жизнь за Украину. Слезы текли не от радости за победу, а от боли за нашу страну и всех тех страданий, которые нанесли нам соседи. И как сильно мы все мечтаем, чтобы это зло было побеждено.

Этот момент был символом нашей силы, нашей несокрушимости. Я почувствовала гордость, что представляю Украину. И веру, что это не просто золото, это маленькая победа Украины и добра над злом. И таких еще будет много, – рассказала Ливач в комментарии для Спорт 24.