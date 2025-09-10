– Что ты думаешь о его танцевальных движениях? Ты лучше в танцах, чем он?

– Его танцевальные движения достаточно хорошие. Он сейчас травмирован, не так ли? Он травмирован, но когда я смотрю это видео, он использует верхнюю и нижнюю части тела, а его спина почти не двигается. Так что давления на нее нет.

– Так ты думаешь, что это правдоподобное оправдание? Ты веришь, что он травмирован?

– Он говорит, что травмирован. Мы можем только верить тому, что они говорят, и все. Мы просто можем выделить ему время, чтобы он восстановился и насладился временем со своей семьей, а когда он вернется, мы снова его увидим.

– Ты не думаешь, что, возможно, твой стиль – это стиль, с которым он не хочет иметь дело?

– Я могу создать проблемы любому в супертяжелом весе. Я считаю, что то, над чем мы работаем, может создать проблемы всем, и я могу разгромить и победить всех. Наша цель - стать абсолютным чемпионом мира, и мы просто делаем эти шаги, чтобы достичь этой цели. Следующий шаг – Фабио Уордли и так далее, но сейчас нам просто нужно сосредоточиться на том, что впереди, – сказал Паркер в интервью Daily Mail Boxing.

В своем следующем поединке Джозеф Паркер встретится с непобедимым британцем Фабио Уордли. Бой состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне. Победитель поединка Паркер – Уордли должен стать следующим соперником Александра Усика.

