Потап вспомнил победу Усика на концерте вместе с россиянами
Одиозный украинский шоумен Потап попытался привлечь к себе внимание, вспомнив победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.
На концерте в Юрмале вместе с “оппозиционными” россиянами скандальный певец Потап решил вспомнить Александра Усика во время разогрева публики. Видео опубликовали в TikTok.
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"Давайте кричать что-то украинское. НАБУ! Олег Винник! Ну хорошо, давайте международный украинский все вместе. Усик! Усик! Усик!" – на русском языке выкрикивал Потап.
Судя по видео, публика была не очень впечатлена такими импровизациями певца. Даже Усик никак не спас ситуацию для Потапа.
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