Одиозный украинский шоумен Потап попытался привлечь к себе внимание, вспомнив победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа.

На концерте в Юрмале вместе с “оппозиционными” россиянами скандальный певец Потап решил вспомнить Александра Усика во время разогрева публики. Видео опубликовали в TikTok.

"Боюсь увидеть, как уставший и изношенный Усик будет проигрывать": культовый тренер дал неожиданный совет украинцу

"Давайте кричать что-то украинское. НАБУ! Олег Винник! Ну хорошо, давайте международный украинский все вместе. Усик! Усик! Усик!" – на русском языке выкрикивал Потап.

Судя по видео, публика была не очень впечатлена такими импровизациями певца. Даже Усик никак не спас ситуацию для Потапа.

Менеджер Усика объяснил, почему Александр нокаутировал Дюбуа в пятом раунде реванша