Уимблдон-2025, трава, пары, 1/8 финала

Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 2:0 (7:5, 6:4)

Киченок среди украинок дольше всех задержалась на нынешнем Уимблдоне, но пробиться в четвертьфинал парного разряда не суждено было.

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Людмила в дуэте с австралийкой Эллен Перес проиграла напряженный матч венгерско-бразильской паре Бабош / Стефани. В стартовом сете соперницы поочередно забирали свои подачи до счета 5:5, а первая же ошибка оказалась для Киченок и Перес роковой.

Во второй партии история повторилась, только теперь Бабош / Стефани сделали брейк значительно быстрее, удержали минимальное преимущество и победу в матче. Интересно, что венгерско-бразильский дуэт не выполнил ни одного эйса, но и допустил лишь одну двойную ошибку на подаче. У Киченок / Перес были 2 подачи навылет, однако аж 6 двойных.

Таким образом, взрослый Уимблдон-2025 остается без украинских участников. Ранее в основной сетке вылетели Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Элина Свитолина, а Дарья Снигур и Александра Олейникова не смогли преодолеть квалификацию. Остается болеть за 16-летнего Никиту Белозерцева, который продолжает борьбу среди юношей.