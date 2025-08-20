Анастасия Соболева и Саша Викери провели встречу первого раунда отборочного этапа Открытого чемпионата США. Результат и отчет об игре – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, квалификация, первый раунд

Саша Викери (США, WTA № 559) – Анастасия Соболева (Украина, WTA № 272) – 7:5, 7:5

Украинская теннисистка считалась фавориткой встречи, потому что имеет более высокую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Впрочем, американка играла на номинально домашнем турнире, поэтому не была безнадежна, а имела шансы. Ими Викери воспользовалась.

В первом сете при счете 4:4 Соболева сделала брейк сопернице, но свою подачу провалила. При чем дважды подряд, что позволило Викери забрать партию.

Во втором сете дела у украинки на своих мячах снова были не очень классными – она проиграла четыре гейма, когда подавала, и во второй раз потеряла партию, а с нею и матч.

Напомним, ранее из квалификации Открытого чемпионата США выбыли украинки Дарья Снигур и Александра Олейникова.

