Мария Музычук, которая является экс-чемпионкой мира, в 1/8 финала Кубка мира встречалась с Наной Джагнидзе из Грузии. Первая партия, в которой украинка играла белыми фигурами, завершилась вничью. Во второй партии победила Джагнидзе – Мария Музычук была вынуждена уступить по сумме двух встреч.

Украина близка к потере представительницы на шахматном Кубке мира-2025 среди женщин

Осьмак в первой встрече с Тань Чжуньи из Китая проиграла черными фигурами. Во второй партии, где у Юлии были белые фигуры, соперницы расписали ничью. Осьмак, как и Мария Музычук, выбыла из дальнейшей борьбы.

Мария Музычук и Юлия Осьмак были последними представительницами Украины на Кубке мира-2025. Анна Музычук прекратила борьбу в 1/16 финала, неожиданно уступив Сонг Юсинь. Еще ранее турнир покинула Анна Ушенина – она не смогла справиться с Вантикой Агровал из Индии.

Кубок мира-2025 среди женщин проводится по нокаут-системе. Играются две партии с классическим контролем времени, а при необходимости проводится еще одна партия с контролем времени рапид и блиц. Две лучшие шахматистки по итогам соревнований получат путевки на Турнир претенденток.

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