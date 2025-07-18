Бывший главный тренер "Украинских атаманов" и сборных Украины и Азербайджана по боксу Леонид Лоивский убежден, что Александр Усик сделает свое дело в поединке против Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

– Даниэль боксирует в профессионалах с 19-летнего возраста. У него не было карьеры в любителях. Для боксера – это плюс или минус?

– Посмотрите биографию выдающихся боксеров. Мохамед Али, Эноуэ Наоя, Энтони Джошуа, Флойд Мейвезер, Владимир Кличко – все они прошли школу любительского бокса. В становлении она дает очень много, о чем свидетельствуют и результаты Василия Ломаченко, Александра Усика. Там закладывается база, которая позволяет постоянно находиться в тонусе.

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В любителях нет такого, что провел поединок, отдыхаешь и ждешь, когда тебе назначат очередной поединок. Наоборот, нужно поддерживать ритм – между олимпийскими циклами, чемпионатами мира. Организм привыкает к нагрузкам, и потом, когда переходишь в профессионалы, это дает преимущество в процессе подготовки, во время боев. Вспомните поединки Усика с Фьюри. Александр постоянно держал Тайсона в напряжении, а когда тот устал, и случился подходящий момент, то завершил дело в свою пользу.

– Что отличает Усика от других, что позволило ему стать выдающимся боксером?

– Его работоспособность. Александр по жизни пахарь, не дает спуску ни себе, ни кому-либо из своей молодой команды. Полностью отрабатывает весь тренировочный процесс, каждую мелочь. Он очень дисциплинированный боксер с большим IQ. Причем как в боксе, так и в жизни. В ринге умеет покрутить позвонки соперникам, хитрит, постоянно двигается. Быстро приспосабливается к любому, гибкий тактически – сильный как на ближней, так и дальней дистанции. Его разнообразие действий позволяет доминировать в ринге, соперникам даже думать некогда.

– То, что Усик и Дюбуа ранее уже встречались в ринге, для кого это более полезно?

– Для обоих. Британец за два года стал крепче, но, уверен, Александр хорошо изучил изменения, которые произошли с соперником. Усик умный и быстро перестраивается, чтобы навязать сопернику свой бокс. Уверен, что он будет командовать в ринге, и бой завершится досрочно.

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– Много разговоров о разнице в возрасте: Усик старше Дюбуа на 11 лет. Сам Александр говорит, что чувствует себя на 23, хотя паспортные данные говорят о другом.

– Конечно, возраст влияет на возможности боксеров. Поэтому Саша и заговорил о завершении карьеры. Каждый поединок – это не только напряжение в течение семи, десяти или двенадцати раундов. Это еще и месяцы подготовки. Плюс эмоциональная и физическая нагрузка, травмы. В молодости восстановление идет ускоренными темпами, а с возрастом на него надо все больше времени. Так же и с подготовкой. Это если в целом.

Если конкретно по Усику, то он постоянно поддерживает форму, поэтому и тренировочный лагерь начал привычно – за три месяца до боя. Его функциональное состояние позволяет выполнять большой объем, подчеркну, правильной работы. На сборах он заправился хорошим бензином.

– Александр Усик был чемпионом мира в двух самых тяжелых весовых категориях. Впрочем, выходит, поединок с Даниэлем Дюбуа 19 июля – главный в его боксерской карьере.

– Каждый бой в его карьере – главный. в 2011-м – чемпион мира, за год – олимпийский чемпион, за "Украинских атаманов" победил во всех поединках, в профи – еще 23 победные встречи. У него есть уникальная возможность пройти всю карьеру без поражений. Думаю, он ею воспользуется.

– Когда ты все выиграл, то непросто находить эмоции на очередной поединок.

– С мотивацией у него проблем не будет. После того, что наговорил этот черт Дюбуа перед боем, Усику не надо искать эмоциональную подпитку. Зацепил Сашу и всех за живое и получит свое. Украинец навяжет свою работу, не отдаст ни одного раунда и победит заранее. Нокаут будет во второй половине боя – где-то в седьмом-восьмом раунде, – резюмировал Лоивский в эксклюзивном комментарии для Спорт 24.

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