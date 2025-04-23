Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи высказался относительно возможного реванша между обладателем титулов WBO, WBA и WBC Александром Усиком и чемпионом мира IBF Даниэлем Дюбуа.

"После поединка с Бриедисом Усик стал непобедимым. Украинец использует свои сильные стороны и у него их много, например, скорость. Александр доминирует на ринге джебами и комбинациями, работает и на близкой дистанции. Никто в хевивейте сейчас не может сравниться с Усиком. Большинство из его соперников продолжают работать в одном темпе.

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Дюбуа успешно атакует только когда прессингует. Будет ли это преимуществом в реванше? Я так не думаю", – сказал Маккензи в комментарии talkSPORT. Ранее сообщалось, что реванш между Усиком и Дюбуа может состояться 12 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, Александр Усик боксировал с Майрисом Бриедисом в 2018 году в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии. Тогда украинец одержал победу раздельным решением судей.

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