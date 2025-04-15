Штутгартский теннисный турнир WTA 500 завершился слишком быстро для Даяны Ястремской. Украинская теннисистка не смогла поиграть матч до конца и завершила свои выступления на соревновании.

Ястремская получила досадную травму и досрочно покинула турнир WTA 500

"Сегодня утром, когда я разминалась перед матчем, я немного побила мяч и через 10 минут, у меня очень сильно пошла кровь из носа и резко упало давление. Я сразу вернулась в номер, была очень сильная слабость. Когда уже вышла на матч, то после нескольких ударов почувствовала, что у меня снова тело дрожит.



В первом сете я еще пыталась играть и бороться, но потом я уже поняла, что становится только хуже. Врач, который вышел на корт, тоже посоветовал сняться и не продолжать матч.



Очень жаль, что так получилось. Я чувствовала, что приехала на этот турнир в достаточно хорошей форме. Буду ли играть парный матч с Остапенко? Если поставят наш матч на четверг, то буду, думаю. Завтра поеду в больницу сдавать анализы", – цитирует Ястремскую BTU.

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