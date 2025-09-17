"Перед стартом я думал, что это будет мой день, и на пробных попытках, когда еще был в секторе для разминки, то было все хорошо. Думал, что все будет хорошо, но знал, что результаты соперников будут сильные. Будет повод для "диванных критиков".

Фельфнер не вышел в финал ЧМ-2025 в метании копья, заняв лишь 33-е место в квалификации

Ничего, у меня этот сезон сложный. Если бы я попал в финал, это было бы что-то невероятное, потому что с такими тренировками как у меня (технических вообще нет) – это еще круто, что выиграл чемпионат Европы (молодежный) и показал результат 81 м. Бывает, ничего.

Думал, что все возможно, 82.50 м можно свои метать. Сейчас не сложилось, вообще не попадал в разбег, это проблема. Последняя попытка – пошел в ва-банк как на молодежном Евро: просто побежал, получится или нет. Но скорость была большой, и я с ней не справился.

Спина? Когда на адреналине, то вообще не чувствую, но на тренировках вообще ничего не дает делать. Сейчас последние тренировки немного сказывалась, потому что, возможно, давно ее не трогал после чемпионата Украины и метался на тренировках немного. Но этого, как оказалось, не достаточно.

Считаю, что эти старты ничего мне не дают. Если провести старт как тренировку на чемпионате Украины, просто пометать в свое удовольствие, то возможно. А ехать куда-то соревноваться с ребятами, которые метают по 85 м – не вижу смысла. Я бы лучше подготовился на этот чемпионат мира. Возможно, если бы я поехал на Бриллиантовую лигу, то тут вообще 70 м. Но я все равно собой горжусь: с такими тренировками такие метры.

Буду лечить спину. Вообще подготовка в этом году была классной: в начале был в Португалии два месяца и был готов. Но потом начала болеть спина и все это прошло, пропала эта подготовка. Надеюсь, следующем году буду ехать на Бриллиантовую лигу и метать те метры, которые хочешь", – цитирует Фельфнер Суспільне Спорт.

