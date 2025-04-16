Россияне не могут терпеть ничего украинского. Так, настоящий хаос произошел в оккупированном Донецке из-за портрета Александра Усика.

Российское МВД устроило настоящую облаву в кафе Titul Boxing в оккупированном Донецке. Причина – фотографии Александра Усика на стенах заведения, сообщает Восточная Правозащитная группа.

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Отмечается, что портреты украинского боксера были в кафе в течение нескольких лет. Это не помешало устроить обыски в заведении. Владельца заставили извиниться на камеру, а также против него открыли уголовное дело. Поводом для рейда стало донесение от одного из местных. Есть мнение, что это была попытка отжать заведение.

Напомним, что Александр Усик является действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO. Следующим поединком для Александра Усика может стать реванш с Даниэлем Дюбуа. В случае победы украинца он станет абсолютным чемпионом.

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