WTA 1000. Мадрид, 1/2 финала

Арина Соболенко (Беларусь, WTA № 1) – Элина Свитолина (Украина, WTA № 17) – 6:3, 7:5

Свитолина проиграла Соболенко и вылетела в полуфинале "тысячника" в Мадриде – первая ракетка мира выбила вторую украинку

Поединок длился 1 час 33 минуты. Это была шестая встреча соперниц – только в одной побеждала Свитолина. Соболенко закрыла первый сет со счетом 6:3, а вот во втором Элина навязала сопернице серьезную борьбу, доведя игру до тай-брейка. К сожалению, сравнять счет не удалось – в финал пробилась белоруска.

Для Свитолиной это был 12-й полуфинал на "тысячниках" в карьере и первый с 2021 года. Она впервые добралась до полуфинала на кортах Мадрида – до этого за девять выступлений в столице Испании она ни разу не проходила даже в третий раунд.