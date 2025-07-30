Президент США Дональд Трамп не такой хороший игрок в гольф, как казалось.

В соцсети X завирусился видеоролик, на котором кэдди (помощник в гольфе) подделывает неутешительные результаты Дональда Трампа во время игры в гольф.

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На видео четко заметно, как президент США с помощниками отправляются на гольф-карте, чтобы посмотреть, где остановился мяч после удара Трампа. Один из кедди пригнулся и бросил мяч на нужное место.

Пользователи в соцсетях после публикации этого видео сразу обвинили Трампа в мошенничестве и поставили под сомнение все его предыдущие "успехи" в гольфе.

Trump caught cheating at golf, watch the second guy in the red vest toss a ball behind him.



pic.twitter.com/U4UvNIaYfj — John Jackson (@hissgoescobra) July 27, 2025

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