Помощника Трампа поймали с поличным во время игры в гольф – он "улучшал" результаты президента США
Президент США Дональд Трамп не такой хороший игрок в гольф, как казалось.
В соцсети X завирусился видеоролик, на котором кэдди (помощник в гольфе) подделывает неутешительные результаты Дональда Трампа во время игры в гольф.
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На видео четко заметно, как президент США с помощниками отправляются на гольф-карте, чтобы посмотреть, где остановился мяч после удара Трампа. Один из кедди пригнулся и бросил мяч на нужное место.
Пользователи в соцсетях после публикации этого видео сразу обвинили Трампа в мошенничестве и поставили под сомнение все его предыдущие "успехи" в гольфе.
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