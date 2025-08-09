Хоккейная Полония расторгла контракт с защитником сборной Украины Глебом Варавой, сообщает официальный сайт новичка польской Экстралиги.

23-летний защитник подписал контракт с клубом из Бытома лишь в июне, однако дисциплинарные санкции, наложенные на игрока Федерацией хоккея Украины, заставили Полонию попрощаться с игроком. Вместо него поляки укомплектовалась кандидатом в сборную Латвии Эрнестсом Ошениексом, который предыдущий сезон отыграл в составе финского ИПК.

"Новый трансфер "сине-красных" был продиктован решением Международной федерации хоккея отказать в утверждении трансфера Глеба Варавы. Игрок был подвергнут значительному дисциплинарному взысканию, наложенному украинской федерацией. Это взыскание было рассмотрено IIHF как основание для отказа в утверждении трансфера для нашего клуба. Поэтому эта ситуация заставила нас расторгнуть контракт игрока и искать замену на позиции защитника", – говорится в официальном комментарии клуба.

Напомним, Варава – воспитанник кременчугского хоккея. В сезоне-2018/19 он выступал в Эстонии за юношескую команду Пантер, но вернулся домой и в 2020-м стал чемпионом Украины в составе Кременчуга (кроме золота также завоевал два серебра и бронзу). В ноябре 2023-го перешел в херсонский Днепр, с которым получил бронзу национального первенства. Далее были выступления за одесский Шторм, с которым он сходу выиграл Кубок Украины и дошел до полуфинала чемпионата.

В январе 2025 года Варава в составе студенческой сборной Украины стал бронзовым призером Всемирной универсиады. В национальную сборную Украины Глеб впервые вызывался в 2022-м, а в этом году представлял страну на чемпионате мира в дивизионе 1А, где наши хоккеисты заняли третье место.

Сразу после Мундиаля Варава попал в скандал, открыто не согласившись возвращаться в Украину. Намерение представителей Федерации хоккея Украины заставить Глеба "изменить свое решение" натолкнулось на вызов полиции. В конце, хоккеист остался в Румынии и впоследствии нашел себе команду в Польше.