Сборные Польши и Японии провели встречу 1/4 финала мужской Лиги нации по волейболу. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Лига наций, мужчины, четвертьфинал

Япония – Польша – 0:3 (23:25, 24:26, 12:25)

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Японцы являются действующими финалистами Лиги наций, они завершили групповую стадию на четвертом месте, хотя во время турнира уступили сборной Украины (2:3). Польша заняла третье место в прошлом сезоне ЛН, а в этом году заняли пятое место на групповом этапе.

Первые два сета в поединке оказались чрезвычайно конкурентными. Японцы долгое время лидировали в первом сете, но растеряли преимущество. Вторая партия была еще более ожесточенной, Польша получила победные два очка при счете 24:24.

Впрочем, следующий сет завершился быстро, Польша разгромила соперника 25:12 и оформила уверенную победу 3:0. В полуфинале действующие чемпионы Европы встретятся со сборной Бразилии. Матч состоится 2 августа.

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