Лига наций-2025, мужчины, финал

Польша – Италия – 3:0 (25:22, 25:19, 25:14)

Польша "серенько" провела основной этап, однако в плей-офф набрала просто монструозную форму, не отдав соперникам ни одного сета за три матча. Не стал исключением и финал против Италии.

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Что-то похожее на борьбу было лишь в первом сете, но поляки выиграли его 25:22. Итальянцы начали нервничать, спорить с судьей, что никак не способствовало камбэку. С каждой партией преимущество Польши лишь нарастало. В итоге – 3:0, которые приносят "бело-красным" второе в истории золото Лиги наций (предыдущее было в 2023 году).

Италия довольствуется лишь серебром. К слову, "Скуадра" устроила яркую битву с Украиной на основном этапе этой Лиги наций (3:2). 18 сентября они встретятся снова в группе чемпионата мира, который будут принимать Филиппины.

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