Семирунный будет иметь право представлять Польшу на Олимпийских играх-2026, сообщает Sportowefakty.wp.pl. После подписания документов Президентом Республики Польша, спортсмен получил свидетельство в Отделе по делам иностранцев Мазовецкого воеводского управления в Варшаве.

"Ассоциация проделала отличную работу, и я очень благодарен за это, потому что весь процесс занял менее двух лет! Теперь мне осталось лишь бороться за олимпийскую квалификацию, а затем за медаль. Какого цвета? Золотого, конечно; я всегда борюсь только за победу", – цитирует Семирунного Польская легкоатлетическая ассоциация.

22-летний спортсмен приехал в Польшу в 2023 году. С тех пор экс-россиянин выигрывал бронзу на дистанции 5000 м и серебро на дистанции 10 000 м на чемпионате мира. Он дважды превзошел польский рекорд.

Семируный родился в Екатеринбурге. В 19 лет он стал чемпионом России в беге на 10 000 метров, но покинул свою страну после начала полномасштабной войны против Украины. После переезда в Польшу спортсмен подписал документ, в котором подтвердил осуждение военных действий Российской Федерации.

