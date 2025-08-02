Сборные Бразилии и Польши разыграли вторую путевку в финал Лиги наций-2025 среди мужчин. Результат и отчет о поединке – в этой новости "Футбол 24+".

Лига наций-2025, мужчины, полуфинал

Бразилия – Польша – 0:3 (26:28, 19:25, 21:25)

Определился первый финалист волейбольной Лиги наций – Украина в группе его чуть не переиграла

Бразильцы в четвертьфинале одолели команду Китая, которая принимает встречи плей-офф турнира. Хозяева выиграли первый сет, но получили мощный ответ из трех победных партий – южноамериканцы добились волевой победы.

Команда Польши в трех сетах разгромила сборную Японии, которая в предыдущем розыгрыше Лиги наций играла в финале.

Первая половина стартового сета прошла при равной борьбе, а дальше поляки стали доминировать. При счете 22:18 в свою пользу они уже готовились праздновать победу, но бразильцы совершили камбэк. На доигровке нервы крепче оказались у игроков сборной Польши – 28:26. Успех их вдохновил – почти всю вторую партию они вели в счете и переиграли бразильцев во второй раз.

Сценарий первого сета почти полностью повторился в третьей партии – сначала снова была напряженная равная борьба, а потом поляки ушли в отрыв. Единственная разница – бразильцам так и не удалось отыграться, хотя такая попытка с их стороны была (они сделали счет ничейным 20:20, проигрывая до этого 17:20).

3:0 – сборная Польши победила Бразилию и вышла в финал, где встретится с командой Италии, которая в своем полуфинале, напомним, переиграла Словению.

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