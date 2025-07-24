Полиция жестко сбила велосипедиста на Тур де Франс: он оказался самозванцем – ВИДЕО
24 июля 23:56 - Читати українською
Тур де Франс не перестает удивлять интересными выходками от болельщиков.
Перед финишем 17-го этапа Тур де Франс на трассу прорвался неизвестный мужчина, который заскочил на велосипед и хотел выдать себя за участника гранд-тура. Видео инцидента публикуют в X.
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Нарушитель был одет в экипировку Decathlon AG2R La Mondiale, из-за чего стюарды не сразу поняли, что на трассе самозванец.
В конце концов мужчину задержали: охране вместе с полицией пришлось применить автомобиль с мигалками, после чего им удалось сбить нарушителя с велосипеда и не дать ему финишировать.
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