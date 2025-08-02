Американский боксер Рой Джонс-младший уверен в том, что выиграл бы у Усика, если бы его бой с украинским чемпионом состоялся.

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"Я бы нашел способ его победить. Я такой. В расцвете сил я никому не проигрывал. Я знаю, как бы поступил, но не буду этого объяснять. Поэтому пусть самим догадаются", – цитирует Роя Джонса-младшего The Ring.

19 июля Усик в Лондоне нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Рой Джонс-младший, который владел титулами чемпиона мира в средней, второй средней, полутяжелой и тяжелой весовых категориях, является известным поклонником президента России Путина. Американец в свое время незаконно посетил оккупированный россиянами украинский Севастополь, где встречался с кремлевским диктатором, который предоставил боксеру российское гражданство.

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