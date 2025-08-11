Американский боксер Рой Джонс-младший высказал мнение о том, что Итауме (12-0, 10 КО), которому предстоит бой с Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО), еще рано думать о встрече на ринге с украинцем Александром Усиком.

Кроуфорд назвал лучшего боксера мира, указав Усику на его место: "Александру лучше там и оставаться"

"Итаума... Вести его нужно в правильном темпе. Только так получится довести его до конечной цели. Итауму могут просто сейчас бросить в огонь – и выставить против Усика. Но какой смысл в том, чтобы бросать пацана прямо в ад? Да, Усик прямо сейчас – это и есть ад. Нельзя взять и бросить пацана на растерзание волчарам. Помните, что случилось с Джаредом Андерсоном, когда ему поспешили поднять уровень оппозиции?

Бой с Уайтом и так даст нам много ответов об Итауме. Отличный тест на этом этапе карьеры. Но у него однозначно есть все, что мы хотим видеть в молодых бойцах. Уже совсем скоро он может войти в топ-5 хевивейта", – цитирует Роя Джонса-младшего The Ring.

Джонс-младший, который в своей карьере получал чемпионские титулы в средней, второй средней, полутяжелой и тяжелой весовых категориях, известен своей симпатией к президенту России Путину. В свое время американец незаконно посетил оккупированный российскими войсками украинский Севастополь, где встретился с кремлевским лидером, после чего получил от него российское гражданство.

Поклонник Путина из США заявил, что побил бы Усика: "Я не проигрывал никому"