Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук проиграл на этапе Бриллиантовой лиги действующему олимпийскому чемпиону Гамишу Керру (2,33 метра) и уступил по количеству попыток американцу Джувону Гаррисону.

Дорощук пятый раз подряд стал призером этапа Бриллиантовой лиги

"Очень плохо прыгалось. Технически не хватает мне, потому что пропустил два месяца нормальных тренировок. Это как раз тот период, когда должен был тренироваться. Поэтому и результат такой. Боролся и все. Выжал из себя 2,28 метра, но ужасно. По технике – откат на два года. Так, (еще хуже, чем на чемпионате Украины).

Причины? Из-за травмы не тренировался два месяца. Прыжковых и технических тренировок у меня вообще не было. Перед чемпионатом Украины трижды попрыгал на тренировках, а уже после него не прыгал. Отсутствие технических тренировок дает такой нехороший результат.

Я сейчас как раз на шестом месте, 13 баллов у меня. После меня чех (Штефела), 11 баллов. В Брюсселе все определится: останусь ли на шестом, или поднимусь выше (или же опущусь). Есть ли шансы исправить ошибки перед Брюсселем? Может, вспомню, как надо нормально прыгать", – цитирует Дорощука Общественное Спорт.

Следующий этап Бриллиантовой лиги 2025 года, где будут соревнования мужчин в прыжках в высоту, состоятся в Брюсселе 22 августа.

Рекорд сезона Дорощука едва устоял на этапе Бриллиантовой лиги в Монако – результат украинца держится с марта