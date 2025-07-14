Гэри Расселл-младший не может прийти в себя от решения Василия Ломаченко.

Американский боксер полулегкого веса Гэри Расселл-младший (31-2, 18 КО) считает, что в карьере он проиграл только один раз, и именно тогда, когда встречался с Ломаченко в июне 2014 года.

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"По моему личному мнению, в моей биографии только одно поражение. Оно было от Ломаченко. В том бою я был обезвожен. Я зол (сейчас), что он ушел в отставку. Честно говоря, я бы с удовольствием устроил спарринг (с Ломаченко). Даже если он больше не хочет боксировать, чтобы мы могли поставить точку", – цитирует Расселла-младшего BoxingScene.

Гэри Расселл-младший не появлялся на ринге с января 2022 года, когда он проиграл Марку Магясо с Филиппин и потерял титул чемпиона WBC в полулегком весе.

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