Американский боксер Рэймонд Мураталья заявил о том, что не сомневается в своей победе над представителем болотного государства Зауром Абдуллаевым в бою, который состоится в ночь на воскресенье, 11 мая, в Сан-Диего (США).

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Мураталья верит, что возьмет временный чемпионский титул IBF в легком весе. Далее он хочет бой с Василием Ломаченко – обладателем полноценного пояса.

"Сейчас сфокусирован только на субботнем поединке. Надеюсь, победа будет за мной. Верю, Ломаченко будет следующим. Этот вариант меня интересует больше других. Тем более, что субботняя победа сделает меня обязательным претендентом на пояс Ломаченко. Собираюсь потом максимально мощно надавить на них. И если бой не состоится, то уже тогда переключусь на остальных чемпионов. Я готов к чему угодно", – признался Мураталья в комментарии The Ring.

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