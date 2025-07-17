Джозеф Паркер бросил вызов будущему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом дивизионе, которого определят украинец и британец.

Действующий временный чемпион WBO в супертяжелом дивизионе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) напомнил о своем желании встретиться на ринге с победителем поединка между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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"Я прошел очередь. Теперь я стою в ее начале. Ты будешь моим", – написал Паркер в Instagram, где разместил видеоролик под песню Джонни Кэша Walk the Line и тегнув обоих чемпионов.

Паркер, как известно, является обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на сегодня владеет Усик.

Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне.

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