Олимпийский комитет Катара (QOC) официально известил о желании страны провести Олимпийские и Паралимпийские игры 2036 года. Катар является последним претендентом на Игры-2036 – ранее о своих планах по проведению этих соревнований заявили Индия, Турция, Индонезия и Чили.

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Как известно, Игры-2028 проведет Лос-Анджелес, а хозяином Олимпиады-2032 будет австралийский Брисбен.

Катар в 2019 году успешно провел чемпионат мира по легкой атлетике, а в 2022 году принял чемпионат мира по футболу. Но, как известно, футбольный мундиаль из-за сильной летней жары в Катаре (температура там иногда достигает 40 градусов) был перенесен с лета на ноябрь-декабрь. В случае победы олимпийской заявки катарцев Игры-2036 может ждать такая же участь.

Катар уже хотел провести у себя Олимпиады 2016 и 2020 годов, но МОК его заявки из-за неблагоприятных погодных условий отклонял. Впрочем, это было еще до проведения ЧМ-2022 по футболу.

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