Известный промоутер Фрэнк Уоррен объяснил причину того, что "временный" чемпион мира по версии WBA в супертяжелом дивизионе Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО), выиграв этот титул в июне этого года, сразу же согласился на бой с "временным" чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером (36-4, 24 КО).

"Что произошло? Смотрите сами: Усик дерется дважды в год, и если ты четвертый в очереди на защиту, то можете ждать два года, прежде чем получите шанс. Поэтому Уордли хочет перепрыгнуть через очередь. Он видит в этом способ стать первым – все или ничего. Победитель (поединка) получит Усика, или же Усик освободит титул. Если он освободит, то победителя (боя Уордли – Паркер) объявят чемпионом", – цитирует Уоррена Boxing Scene.

Бой между Паркером и Уордли запланирован на 25 октября.

