Британо-индийский марафонец Фауджа Сингх умер в возрасте 114 лет. Причиной смерти стал не возраст, а преступник на автомобиле, сообщает BBC.

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Сингх переходил дорогу в родной деревне, когда спортсмена сбил автомобиль. Неравнодушные люди доставили легенду в больницу, но спасти жизнь 114-летнего мужчины не удалось – он скончался от полученных травм.

Фауджа Сингх устанавливал различные рекорды, пробегая марафоны в очень высоких возрастных категориях. Мужчина даже принял участие в полноценном марафоне, когда ему было более 100 лет. Он начал профессионально бегать в возрасте 89 лет и пробежал девять полных марафонов с 2000 по 2013 годы. Водителя, который наехал на легенду, до сих пор не задержали. Поиски преступника продолжаются.

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