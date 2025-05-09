Погиб призер Парижа-2024 по регби – его жизнь оборвало ДТП
12:15 - Читати українською
Джосай Райсуке разбился на юго-западе Франции.
Жизнь 30-летнего регбиста оборвалась 8 мая в дорожно-транспортном происшествии.
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Автомобиль под управлением спортсмена врезался в поезд и загорелся – Джосай погиб на месте.
Райсуке был игроком сборной Фиджи и на Олимпийских играх 2024 года в Париже выиграл в ее составе серебро.
Джосай Райсуке выступал во Франции за клуб Кастр. Свою последнюю в жизни игру он провел 27 апреля.
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